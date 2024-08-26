صفارات الانذار تدوي جنوب الجولان المحتل

ياسر رشاد - القاهرة - قام الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل صفارات الإنذار التي دوت في جنوب الجولان المُحتل.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة حمة جدير وفي مستوطنات أخرى بجنوب الجولان؛ بسبب تسلل طائرة بدون طيار.

وتبين بعد ذلك أن طائرة بدون طيار اخترقت واعترضت في منطقة جنوب طبريا، حيث تعتبر هذه منطقة غير عادية بالنسبة لإسرائيل، كونها تمثل المثلث الحدودي بين إسرائيل وسوريا والأردن.

ويعمل الجيش الإسرائيلي وفق وسائل الإعلام العبرية على التحقق من مصدر الطائرة بدون طيار، والتي تبين من التحقيقات الأولية أنها لم تطلق من لبنان.