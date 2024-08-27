الجهاد الإسلامي: ازدياد وحشية الإجرام الصهيوني في الضفة تغطية للفشل في ساحتي غزة وجنوب لبنان

دعا الجهاد الإسلامي، "أبناء شعبنا في كل مكان للنفير لمواجهة مخططات التهجير والإبادة لشعبنا في الضفة المحتلة"، مشيرا الى أن "وحشية الإجرام الصهيوني لم تكن لتحصل لولا التواطؤ العربي المخزي وترك الشعب الفلسطيني وحيدا".

ولفت الى ان "ازدياد وحشية وشراسة الإجرام الصهيوني في الضفة تغطية للفشل في ساحتي غزة وجنوب لبنان"، مؤكدا أن "قرار العدو تمويل الاقتحامات لتدنيس باحات الأقصى خداع للعالم لبناء كنيس داخل باحات المسجد".

وذكر الجهاد أن "هناك دلائل على أن العدو قرر نقل ثقل عملياته من غزة إلى الضفة"، معتبرا أن "تصعيد الكيان ومستوطنيه من وتيرة جرائمهم في الضفة المحتلة قرار بالحرب المفتوحة على شعبنا".