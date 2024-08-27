القناة 12 الإسرائيلية: البلاغ عن وقوع عملية خطف قرب حاجز زعترة بالضفة الغربية اتضح أنه كاذب

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "البلاغ عن وقوع عملية خطف اتضح أنه كاذب".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اننا "تلقينا بلاغا عن حادثة اختطاف قرب حاجز زعترة بالضفة الغربية ونجري عمليات تفتيش بالمنطقة".

واشار الى اننا "نحقق في بلاغات حول اختطاف إسرائيلية قرب حاجز زعترة بالضفة الغربية"، مؤكدا ان "قواتنا تنتشر في المنطقة وتنصب الحواجز وتغلق الشوارع والحدث قيد الفحص".

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان "التقديرات الإسرائيلية تشير الى ان المركبة المشتبهة باختطاف إسرائيلية اتجهت إلى منطقة حوارة".