المرصد الاوروبي: الحل الأساسي لبدء تحريك العجلة الاقتصادية يتركز على البدء بالاصلاحات

أكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في تصريح له أن التضخم في لبنان يزداد بشكل كبير رغم ان سعر الصرف لا يزال مستقرا منذ اكثر من عام تقريبا.

ولفت المرصد الى أن لبنان لا يزال يتأرجح بين عدم السقوط الكامل وعدم النهوض واستمرار تقاذف المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان يؤدي حتما الى مراوحة المكان، معتبرا ان "الحل الأساسي لبدء تحريك العجلة الاقتصادية يتركز على البدء بالاصلاحات وتحديد الخسائر".