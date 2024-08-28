تفاوض بريطاني ألماني على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية أوائل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الأربعاء، أن بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على اتفاقية دفاع ثنائية وتخططان لإبرامها بحلول أوائل عام 2025، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة: "ستكون المعاهدة الجديدة بين بريطانيا وألمانيا عنصرا أساسيا في إعادة ضبط علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا على نطاق أوسع وستعتمد على اتفاقية الدفاع التي يتم التفاوض عليها حاليا بين البلدين والتي من المتوقع الانتهاء منها في الخريف. ويريد الجانبان الاتفاق على شراكة جديدة في بداية عام 2025".

وقال البيان إن فريق ستارمر المفاوض سيقضي الأشهر الستة المقبلة في الاتفاق على معاهدة جديدة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء أيضا إلى أنه كجزء من زيارته التي تستغرق يومين لأوروبا، سيحضر ستارمر حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس مساء اليوم الأربعاء ويلتقي بقادة الأعمال الفرنسيين في اليوم التالي.

بناء علاقة جديدة

أعلن ستارمر مرارا عن نيته بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وفي بيانه الانتخابي، أعلن حزب العمال عن خطط لإبرام اتفاق أمني مع الكتلة الأوروبية، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء في قوة التدخل السريع المشتركة.



وتعتزم الحكومة الجديدة أيضا مناقشة التجارة الزراعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتقليل عمليات التفتيش على الحدود ومعالجة أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن إثارة قضية الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية لفتح أسواق جديدة لمصدري الخدمات البريطانيين، وفي الوقت نفسه، ليس لدى الحكومة الجديدة أي خطط للعودة إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل ستارمر في برلين في 28 أغسطس. وأشار إلى أن الطرفين سيجريان مفاوضات "حول مواضيع ثنائية ومتعلقة بالسياسة الخارجية"، فضلا عن قضايا السياسة الأوروبية والاقتصادية.