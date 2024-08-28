تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-8-2024، موضحًا أن يكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

رياح جنوبية شرقية

وأضاف المركز، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وذكر، الموج خفيف في الخليج العربي فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:56 والجزر الأول عند الساعة 03:53 .

وتابع، في بحر عمان يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والمد الثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 11:13 والجزر الثاني عند الساعة 23:56

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 43 30 95 35

دبي 43 33 90 30

الشارقة 43 29 85 30

عجمان 42 31 85 25

أم القيوين 41 30 85 25

رأس الخيمة 42 27 85 25

الفجيرة 40 33 85 40

العـين 47 30 55 20

ليوا 46 28 90 20

الرويس 45 29 80 25

السلع 44 29 80 20

دلـمـا 39 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 85 40

أبو موسى 39 32 85 40