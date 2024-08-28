البرلمان العربي يدين تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، واصفًا هذه التصريحات بأنها استفزازية وخطيرة وتشكل تهديدًا مباشرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأفاد البرلمان العربي في بيانٍ اليوم، أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتغيير الطابع العربي للقدس وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مُحَذّرًا من عواقبها الوخيمة على جهود السلم والاستقرار في المنطقة، وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات والتصريحات التي من شأنها تأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والتوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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