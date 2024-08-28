الخارجية الاميركية تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وحضت إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات "المتطرفة" المتهمة بتأجيج أعمال العنف. واوضحت الخارجية الاميركية في بيان، إن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصا منظمة "هاشومير" غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي الى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.

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