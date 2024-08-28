سقوط طائرة مجهولة في منطقة البوليل بريف دير الزور ونجاة قائدها والقاء القبض عليه من قبل القوات السورية

أظهرت مشاهد متداولة، سقوط طائرة حربية مجهولة الهوية في مدينة "موحسن" بمحافظة دير الزور السورية ونجاة قائدها بعد هبوطه بالمظلة، ولم يتمكن الأهالي من التعرف على هوية الطيار وتبعيته، إلا ان قوات الأمن السورية ألقت القبض عليه.
وفي السياق، اشارت قناة "الميادين" الى سقوط طائرة حربية مجهولة في منطقة إصلاح البوليل في ريف ديرالزور الخاضعة لسيطرة الجيش السوري. وذكرت معلومات ميدانية بان الطائرة قبل سقوطها في ريف ديرالزور كانت قد استهدفت نقاط عدّة "تابعة للحلفاء "في منطقة الموحسن شرق سوريا.
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