انفجار داخل مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بوقوع انفجار داخل مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأشار المراسل إلى أن الانفجار، الذي وقع في وقت متأخر من مساء اليوم، أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الموقع، دون تقديم معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات بين السكان أو العناصر الأمنية ، وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار قد يكون ناتجاً عن عبوة ناسفة أو قذيفة.

وذكر المراسل أن فرق الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية هرعت إلى موقع الانفجار للقيام بعمليات الإخلاء وإزالة الركام، فضلاً عن محاولة تحديد سبب الانفجار بدقة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه المخيم توترات أمنية متزايدة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة وملاحقة للمطلوبين في المنطقة، مما يزيد من حدة القلق بين السكان المحليين.

وفي أعقاب الانفجار، دعا العديد من السكان إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم لضمان سلامتهم وحمايتهم من تكرار مثل هذه الحوادث.

اعلام عبرى : قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة الجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن قذيفة صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وذكرت القناة أن القذيفة تسببت في أضرار ملحوظة بالبنية التحتية في المنطقة، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن. وأشارت التقارير إلى أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل حالياً على تقييم الأضرار وإصلاح ما تضرر جراء الهجوم.

وأضافت القناة أن السلطات الإسرائيلية قامت بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد مصدر القذيفة والإجراءات المناسبة للرد على هذا الاعتداء. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل توتراً متصاعداً، مما يثير القلق بشأن إمكانية تصعيد الوضع في المنطقة.

كما أكدت القناة أن القذيفة أدت إلى تعطيل بعض الخدمات المحلية وتسببت في حالة من الذعر بين سكان المنطقة، الذين يتلقون توجيهات من السلطات للبقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات السلامة.