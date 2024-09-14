وكيل بوبيندزا يكشف كواليس مفاوضات الزمالك واختفاءه المفاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد حبشي، وكيل اللاعبين الذي عرض الجابوني آرون سالم بوبيندزا على إدارة نادي الزمالك، تفاصيل الأزمة المتعلقة بالصفقة.

وأوضح حبشي في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك أرسل عرضًا رسميًا لبوبيندزا، الذي وقع على العرض وأرسل توقيعه عبر الإيميل.

أضاف حبشي: "اللاعب وقع على العقد بنفسه وأرسله من الإيميل الخاص به يوم الإثنين، وكان الاتفاق على وصوله يوم الأحد التالي، و بدأنا في إجراءات استخراج التأشيرة، لكن اللاعب اختفى خلال فترة أجازته."

وتابع: "بوبيندزا تلقى رسائل تتعلق بأزمات نادي الزمالك والقضايا المرفوعة عليه من لاعبين سابقين، مما أثر على قراره، هذه الضغوطات، بالإضافة إلى اهتمام أندية أخرى به وتأثير وكيله، كانت عوامل ساهمت في إلغاء الصفقة."

وأكد حبشي أن البطاقة الدولية وصلت لنادي الزمالك، وكل الخطوات القانونية تم تنفيذها بشكل صحيح، والزمالك لن يتنازل عن حقوقه في بوبيندزا.