عبدالناصر زيدان: أنا أول من أكدت عدم تواجد بوبيندزا في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان على أزمة الزمالك مع اللاعب الجابوني آرون سالم بوبيندزا، الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي رابيد بوخارست الروماني في صفقة انتقال حر.

أكد زيدان فس تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" على قناة الشمس، أنه منذ البداية كان يرى عدم إتمام صفقة بوبيندزا مع الزمالك.

وقال: "تعرضت لهجوم شرس من الجميع بسبب انتقادي للصفقة، وبالفعل لم تأتي الصفقة وصدقت روايتي."

يُذكر أن نادي رابيد بوخارست الروماني تعاقد مع بوبيندزا، بعد جدل كبير حول الصفقة، رغم أن الزمالك تسلم البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني.

وتشير الأنباء إلى أن نادي الزمالك يستعد إلى تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب والنادي الروماني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من جانبه، عبر بوبيندزا عن سعادته بالانتقال إلى رابيد بوخارست، حيث وجه الشكر للجميع في النادي والجماهير.