"إف.بي.آي " يكشف معلومات جديدة حول مهاجم ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، اليوم الأربعاء، معلومات جديدة حول المهاجم الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قضى شهوراً في البحث عن هدف ثم استقر على استهداف ترامب.

وأوضح المسؤولون أن المسلح بذل "جهداً مستمراً وتفصيلياً" للهجوم على تجمع كبير نوعاً ما قبل أن يقرر استهداف المرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في تموز.

وذكر المسؤولون أن توماس كروكس (20 عاماً) بحث أكثر من 60 مرة عن معلومات عن المرشح الرئاسي الجمهوري ومنافسه حينئذ الرئيس الديموقراطي جو بايدن، وذلك قبل أن يتقدم بطلب لحضور مؤتمر ترامب الانتخابي في أوائل تموز.

التخطيط للهجوم على بعض الفعاليات

وقال كيفن روجيك أكبر مسؤولي "إف.بي.آي" في غرب بنسلفانيا في إفادة هاتفية لصحافيين: "شهدنا، جهداً مستمراً وتفصيلياً للتخطيط للهجوم على بعض الفعاليات، ما يعني أنه بحث عن أي عدد من الفعاليات أو الأهداف".

وذكر أن كروكس أصبح "مفرط التركيز" على مؤتمر ترامب حينما أُعلن عنه في أوائل تموز "ونظر إليه على أنه هدف سانح".