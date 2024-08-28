الاحتلال يفجر مسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة بطوباس

ياسر رشاد - القاهرة - فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة في طوباس، زاعما وجود غرفة عمليات للمقاومة أسفله، بسبب وجود صور لعدد من الشهداء على جدران أحد الغرف ، حسب مصادر للمقاومة.

واعتقد جنود الاحتلال أن الغرفة التي تحتوي على صور الشهداء هي غرفة العمليات الخاصة بكتيبة الفارعة.

ويواصل الاحتلال منذ امس الثلاثاء، شنَّ اقتحامات لمخيم الفارعة بمدينة طوباس ومخيم جنين ومخيم نور شمس في مدينة طولكرم، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع العملية لتطال نابلس ومدنا أخرى بالضفة.

مسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة