الحوثيين: احتراق سونيون مثال على جدية اليمن في منع عبور السفن للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله “الحوثيين”، إنه بعد تواصل جهات أوروبية ودولية مع الحركة، تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة "سونيون".

وأكد الناطق الرسمي لأنصار الله عبر حسابه على منصة أكس، أن احتراق السفينة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه على غزة.

وأضاف: على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بالاحتلال أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد قواتنا، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.