مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أُصيب مجموعة من الفلسطينيين واعتُقل آخرون، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (45 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في القدم، في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، من حاجز بيت فوريك العسكري شرقا، وتمركزت في محيط مخيم عسكر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

قوات الاحتلال أصابت مواطنا بالرصاص الحي

وفي رام الله، قالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال أصابت مواطنا بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحامها المتواصل لبلدة بيت ريما.

واستولت قوات الاحتلال على منزل المواطن حمادة عودة البرغوثي وحولته إلى مركز تحقيق ميداني وثكنة عسكرية.

أما في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مهيمن جلال أبو علي (32 عامًا) بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة وتفتيشه، والمواطن معتصم محمود صبح؛ للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي بيت لحم، تركزت المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط الجامع الكبير، وأطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

عملية اجتياح واسعة في مدن ومخيمات جنين

وبدأت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء، عملية اجتياح واسعة في مدن ومخيمات جنين وطولكرم وطوباس شماليّ الضفة الغربية، تخلله قصف بغارات جوية وإطلاق الرصاص على المواطنين، وحصار المستشفيات والأهالي ومنعهم من الدخول أو الخروج، وحتى الآن بلغ عدد شهداء هذا العدوان 9 وعدد من الجرحى.

يُذكر أنّ الضفة الغربية تشهد تصاعدًا في عمليات الاقتحام الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عشرة أشهر، ووفقًا لمصادر طبية فلسطينية، خلفت هذه الاعتداءات أكثر من 660 شهيدًا وحوالي 5400 جريح منذ أكتوبر الماضي.