غانتس يصف نتنياهو بالكاذب بشأن إعادة المستوطنين إلى الشمال

ياسر رشاد - القاهرة - واجه زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن إهمال الشمال، ووصفه بالكاذب.

وقال غانتس إنّ "نتنياهو يكذب فهو لم يضع إعادة المستوطنين إلى الشمال من ضمن أولوياته في خطّة الحرب، وكل كلامه بهذا الشأن يبقى مجرّد تصريحات".

وكشف غانتس أنّ نتنياهو "منع تحويل الموارد إلى الشمال أشهراً عدّة"، مضيفاً أنّ "نتنياهو يتعامل مع سكان الشمال بطريقة الانفصال عنهم، فخلال زيارته اليوم أو خلال زياراته الماضية، لم يُكلّف نفسه بلقاء السكان أو رؤساء السلطات المحلية، والنتيجة هي إضاعة سنة أخرى، وعشرات الآلاف من النازحين في الشمال خارج منازلهم".

شمالي فلسطين المحتلة

وفي وقتٍ سابق من اليوم، زار نتنياهو شمالي فلسطين المحتلة، وادّعى أنّه يعمل على إعادة السكان (المستوطنين) إلى منازلهم، مضيفاً أنّ هذا الأمر هدف نسعى إلى تحقيقه وليس شعاراً.

ويلخّص تراشق الاتهامات بين غانتس نتنياهو، وما تحدّثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، جانباً من حال الانقسام والفوضى والعبث، داخل حكومة نتنياهو خاصّة، وداخل المجتمع السياسي الإسرائيلي عامّة.

وأيضاً، تتصاعد الخلافات بين غالانت ونتنياهو إذ اتهم الأول الثاني بالإضرار بفرص التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى، وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّهما يتواصلان فيما بينهما فقط عبر السكرتير العسكري.