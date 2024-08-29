وسائل إعلام: الولايات المتحدة تبلغ دولا عربية بموعد ضرب إيران لـ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة أبلغت دولاً عربية، بينها لبنان، أن طهران قد تضرب إسرائيل خلال الـ48 إلى 72 ساعة المقبلة.

وفي السياق، ذكرت قناة الـ"MTV" اللبنانية مساء الأربعاء، أنّ اجتماعاً عُقد منذ ساعات في مقر البنتاجون جمَع الملحقين العسكريين العرب في واشنطن، من بينهم الملحق العسكري اللبناني في سفارة لبنان.

وأشارت القناة إلى أن الحاضرين في الاجتماع "تبلغوا عن ردّ إيراني قريب متوقع خلال يومين أو 3 أيام"، موضحة أن "الرد سيكون محدوداً ولن يُدخل المنطقة في حربٍ شاملة".