معارك كتائب المجاهدين في جنين وطولكرم تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت كتائب المجاهدين بالضفة المحتلة، عدد من العمليات ضد الاحتلال الصهيوني وتصدت لعدوانهم على مدن الضفة، منها استهداف آلية عسكرية من نوع نمر في كمين في جنين.

وأعلنت كتائب المجاهدين في بيان عبر حسابها تفاصيل عملياتها ليوم الأربعاء، وهي كالتالي :

بالاشتراك مع كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى تم استهداف قوات العدو الصهيوني المتوغلة في حارة الدمج بمخيم نورشمس بطولكرم بالعبوات الناسفة والرصاص الحي محققين اصابات مباشرة.

استهداف آلية صهيونية من نوع " نمر " بكمين معد مسبقاً وتفجير عبوة ناسفة أدت لاصابتها بشكل مباشر في شارع حيفا في جنين .

تفجير عبوة ناسفة بجرافة صهيونية من نوع D9 قرب مسجد الأسير بحي الجابرايات في جنين وإصابتها بشكل مباشر .

خوض إشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة والمتنوعة مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور التوغل في مدينة جنين ومخيمها