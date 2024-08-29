العثور على طائرة اختفت قبل 17 عام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف باحثون في ولاية ميشيغان الأربعاء طائرة صغيرة تحطمت في بحيرة هورون قبل 17 عاما، بالإضافة إلى رفات راكب مفقود منذ فترة طويلة.

وتم التعرف على الرفات على أنه لجثمان إتش بروك ستوفر جونيور، 56 عاما، الذي كان يعيش في واشنطن العاصمة. كان يستقل طائرة غادرت جزيرة ماكيناك إلى بلدة صغيرة في شبه جزيرة ميتشيغان الدنيا في أغسطس 2007.

كان ستوفر والطيار، خطيبته كارين دودز، في طائرة سوكاتا تي بي-20 ترينيداد عندما اختفت الطائرة. تم العثور على رفاتها بعد شهرين من الحادث، شرق جسر ماكيناك، ولكن لم يكن هناك أي أثر للطائرة أو ستوفر.

اكتشف أعضاء فريق البحث حطام طائرة

وقالت شرطة الولاية: "في أكتوبر 2023، استأنفت شركة غريت ليك آند ريكفري، وهي شركة خاصة، جهود البحث بناء على طلب أفراد الأسرة.. في أغسطس 2024، اكتشف أعضاء فريق البحث حطام طائرة بالقرب من جزيرة بويس بلانك ايلاند".

وعثر غواصو شرطة الولاية لاحقا على بقايا هيكل عظمي، وأكد مركز الأنثروبولوجيا الشرعية بجامعة شمال متشيغان هوية ستوفر بمساعدة سجلات الأسنان، حسبما ذكرت السلطات.