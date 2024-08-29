حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد جيش الاحتلال ليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - نفّذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 28-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وفي السطور التالية تفاصيل عمليات حزب الله ليوم الأربعاء:

1- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء.

2- الساعة 14:20 استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:20 استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 16:15 استهداف موقع بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف ‌‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- استهداف ‌‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.