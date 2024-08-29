إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 328 على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة الخميس يومها الـ 328 على التوالي ، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40534 شهيدًا، و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية نشرتها أمس الأربعاء.

آخر التطورات الميدانية

استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نار كثيف نحو شارع 5 وسط خانيونس تجاه المناطق الغربية.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة عريبي شمالي مدينة رفح.

وأصيب فلسطينيان، مساء أمس الأربعاء في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل الفلسطينيين في حي الشحايدة ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ليلة قرب موقع "الكتيبة 13" غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وانتشل جثمان الشابة رانيا حسن الشاعر (19عامًا) من أسفل ركام منزل عائلتها الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهم: حسين عز الدين جرغون، تيسير عز الدين جرغون، محمد صبري أبو شباب، يوسف محمد المغير.