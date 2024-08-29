جنوب اليابان يشهد أعنف الأعاصير منذ عقود

ابوظبي - سيف اليزيد - في طوكيو تسبب أحد أعنف الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ عقود في هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من البلاد الخميس وفقدان شخص، فيما حذرت السلطات من فيضانات وانزلاقات أرضية قاتلة.ووصل الإعصار «شانشان» إلى كيوشو الجزيرة الرئيسية جنوبي اليابان، ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 252 كيلومتراً في الساعة، ما جعله أقوى عاصفة هذا العام ومن بين الأعنف التي تضرب اليابسة منذ العام 1960.

لكنّه ضعف بعد ذلك وبلغت سرعة الرياح القصوى 162 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد مكتب الأرصاد الجوية، لكنه ما زال يتسبب في هطول أمطار غزيرة على كيوشو وخارجها مع تحركه ببطء نحو جزيرة هونشو الرئيسية.

من جهتها، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن «خطر وقوع كارثة بسبب الأمطار الغزيرة قد يتزايد بسرعة في غرب اليابان بحلول الجمعة».

وقضى ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها في انزلاقات تربة ليل الثلاثاء في مقاطعة أيشي الواقعة على مسافة ألف كيلومتر من كيوشو، جراء أمطار غزيرة سبقت وصول الإعصار.

وأعلنت السلطات أعلى مستوى تحذير في بعض الأماكن ونصحت مئات آلاف الأشخاص بإخلائها، لكن من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قاموا بذلك.

ودعت مدينة كونيساكي في منطقة أويتا في كيوشو السكان إلى «الإخلاء والذهاب إلى مكان آمن أو مكان أعلى مثل الطابق الثاني من منازلكم» بسبب خطر الفيضانات.

وأفاد الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي عن فقدان شخص الخميس، وهو رجل كان على متن قارب صغير، وإصابة شخصين بجروح خطرة.

وحوّلت الأمطار الأنهار إلى سيول مستعرة، وحطمت الرياح النوافذ وفجّرت بلاط أسطح. وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزيون طرقا مغمورة بالمياه وخطوط الكهرباء قيد الإصلاح.

في مدينة ميازاكي الساحلية حيث تناثر الركام الناتج عن تضرر 200 مبنى، أفادت السلطات عن إصابة 25 شخصا بجروح بعضهم بسبب زوبعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن بعض أجزاء مقاطعة ميازاكي شهدت هطول أمطار قياسية لشهر أغسطس مع تسجيل بلدة ميساتو متساقطات بلغت 791,5 مليمتراً خلال 48 ساعة.