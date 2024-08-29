أبو زيد: آلة القتل الإسرائيلية تنتقل إلى الضفة والعالم يقف متفرّجًا على محرقة القرن الـ21

أشار النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، إلى أنّ "آلة القتل الإسرائيليّة تنتقل إلى ​الضفة الغربية​ المحتلّة، الواقعة تحت حكم فلسطيني- إسرائيلي بموجب "اتفاقيّة أوسلو" لعام 1993". ولفت في تصريح، إلى أنّ "السّلطة الفلسطينيّة، ممثّلةً بالرّئيس الفلسطيني محمود عباس، تحكم الضفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لا يفرّق بين حركة "حماس" و"منظمة التحرير"، مركّزًا على أنّ "مشروعه لا يقتصر على منع قيام دولة فلسطينيّة فحسب، بل يشمل القضاء على ​الشعب الفلسطيني​، بينما يقف العالم متفرّجًا على محرقة القرن الحادي والعشرين، دون أن يرفّ له جفن".

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