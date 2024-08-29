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استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي، بانتشال سبعة شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للفلسطينيين في منطقة المشروع شرق مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في أحياء المدينة، وتفجير مربعات سكنية كاملة، وتدمير البنية التحتية فيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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