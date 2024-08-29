الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل لسيارة عمل إنساني في غزة تحمل شارة الأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لسيارة عمل إنساني في غزة، كانت عليها بوضوح شارة الأمم المتحدة، حيث ضُربت عشر مرات بنيران الجيش الإسرائيلي بما في ذلك برصاصات استهدفت النوافذ الأمامية، وكانت السيارة ضمن قافلة تم تنسيق تحركها بشكل كامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ستيفان دوجاريك، أن هذه الحادثة تُشدد على أن النظم الحالية للتنسيق مع إسرائيل غير فعّالة، رغم التواصل مع الجيش لضمان عدم تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.

وشدد المتحدث الأممي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية وبما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والصحة أينما كانوا في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أصيبت السيارة بعشر رصاصات على الأقل، منها خمس على الجانب الذي يوجد به السائق، واثنتان على جانب الركاب وثلاث في أجزاء أخرى من السيارة. ولم يُصب أي من الموظفين الذين كانوا على متن السيارة بضرر جسدي.

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