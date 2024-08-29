145 قتيلاً ومليون متضرر جراء الأمطار والفيضانات في تشاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 145 شخصاً حتفهم في تشاد جراء الفيضانات التي اجتاحت جميع الولايات التشادية البالغ عددها 23 ولاية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” فقد تسببت أمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات مفاجئة ضربت البلاد الأيام الأخيرة في تشريد أكثر من مليون نسمة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والزراعة وفقدان الآلاف منازلهم وممتلكاتهم.

كما أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية نداءً عاجلاً لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين، حيث يحتاجون بشكل عاجل إلى مأوى وغذاء ورعاية طبية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط