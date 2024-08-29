"النشرة": قصف فوسفوري إسرائيلي استهدف أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "قصفًا فوسفوريًّا إسرائيليًّا استهدف أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج الهبارية في منطقة العرقوب- قضاء حاصبيا، ما أدّى إلى اشتعال النّيران في الأماكن المستهدَفة، وتضرّر عدد من المنازل القريبة من مكان القصف".

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