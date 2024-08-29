قوى الأمن: تدابير سير الجمعة والسبت والأحد بسبب إقامة "رالي لبنان الدولي الـ46"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّه "يُنَظّم أيّام الجمعة والسّبت والأحد في 30 و31 -8-2024، و1-09-2024، سباق "رالي لبنان الدّولي السّادس والأربعون" على 11 مرحلة، وستُتَخذ تدابير السير التّالية:

* المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة 2,52 كلم/ الكسليك، جونية- مرحلة استعراضية- النادي اللبناني للسّيارات والسّياحة:

تُقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة- الكسليك في 2024-8-30، تنطلق سيارات المنظّمين معلنة بدء الحدث ابتداء من الساعة 14:30. سيُقفل النادي في 2024-8-30، من الساعة 11:00 صباحًا ولغاية الساعة 21:00، ثم تتابع السيارات طريقها باتّجاه جونية وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب، ناهيةً الجزء الأول ابتداء من الساعة 17:30، للتوقف في الموقف المغلق؛ إلى حين موعد انطلاق الجزء الثاني من السباق يوم السبت في 2024-8-31 عند الساعة 8:00 صباحاً.

* المرحلة الخاصة الثانية للسرعة 17,36 کلم/ بلاط- طورزيا:

تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودًا باتجاه بشللي، زبدين، بير الهيت، ثم تتوجّه إلى الحصون باتجاه فرحة السقي، وصولاً إلى طورزيا.

- تقفل هذه الطريق يوم السبت في 2024-8-31 من الساعة 7:23 ولغاية الساعة 10:23، ثم تتابع السيارات طريقها إلى طريق عنايا جبيل نزولاً إلى الطريق الساحلي باتجاه البترون، وصعودًا باتجاه بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.

* المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة 21,24 کلم/ عين عيا- دير بيلا:

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا بعد الجسر صعوداً الى كفرحي، بقسميا، كفتون، صعوداً الى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا، شناطه، وصولاً الى دير بيلا.

- تقفل هذه الطريق يوم السبت في 2024-8-31 من الساعة 8:43 ولغاية الساعة 11:43، ثم تتابع السيارات طريقها إلى بساتين العصي نزولاً طريق تنورين- البترون، مرورًا بنقطة التزوّد في الوقود في عورا، وصولاً إلى مفرق صورات يسارًا.

* المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة 26,12 كلم/ صورات- ضهر أبي ياغي:

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتیحات، زین، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح، وصولا إلى ضهر ابي ياغي.

- تُقفل هذه الطريق يوم السبت من الساعة 09:46 ولغاية الساعة 12:46، ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولا إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل، وصولاً إلى منطقة الخدمة في ملعب فؤاد شهاب-جونية، ابتداء من الساعة 12:41.

* المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة 17,36 کلم/ بلاط- طورزيا:

تنطلق هذه المرحلة من بلاط صعودًا باتجاه بشللي زبدين، بير الهيت ثم تتوجّه إلى الحصون باتجاه فرحة السقي، وصولاً إلى طورزيا.

- تقفل هذه الطريق يوم السبت في 2024-8-31 من الساعة 12:32 ولغاية الساعة 15:32، ثم تتابع السيارات طريقها إلى طريق عنايا، جبيل نزولاً إلى الطريق الساحلي باتجاه البترون، وصعودًا باتجاه بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.

* المرحلة الخاصة السادسة للسرعة 21,24 کلم/ عين عيا- دير بيلا:

تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعوداً إلى كفرحي، بقسميا، كفتون، صعوداً الى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا، شناطه، وصولاً الى دير بيلا.

- تقفل هذه الطريق يوم السبت في 2024-8-31 من الساعة 13:52 ولغاية الساعة 16:52، ثم تتابع السيارات طريقها إلى بساتين العصي نزولاً طريق تنورين- البترون، مرورًا بنقطة التزوّد في الوقود في عورا، وصولاً إلى مفرق صورات يسارًا.

* المرحلة الخاصة السابعة للسرعة 26,12 كلم/ صورات- ضهر أبي ياغي:

تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتیحات، زین، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح، وصولا إلى ضهر ابي ياغي.

- تُقفل هذه الطريق يوم السبت في 2024-8-31 من الساعة 14:55 ولغاية الساعة 17:55، ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا، نزولا إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل، وصولاً إلى جونية منطقة الخدمة في ملعب فؤاد شهاب، ابتداءً من الساعة 17:50. تدخل بعدها ابتداءً من الساعة 18:45 إلى الموقف المغلق، ناهية القسم الأول.

* المرحلة الخاصة الثّامنة للسرعة 16,85 کلم/ زندوقة- بعبدات:

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة باتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية نزولاً الى الدليبة صعودًا إلى بعبدات.

- تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 2024-9-1 من الساعة 7:38 ولغاية الساعة 10:38، ثم تتابع السّيارات طريقها باتجاه ساحة بعبدات الطريق العام، فيمينًا نحو الدوار، صعودًا طريق العيرون، وعند ملاقاة طريق بكفيا ضهور الشوير، الاتجاه نزولاً يسارًا نحو بكفيا المحيدثة، وتتابع السيارات يسارًا نحو حملايا، نزولاً وادي أبو ميزان؛ وصولاً إلى زبوغا.

* المرحلة الخاصة التّاسعة للسرعة 16,30 کلم/ زبوغا- كفرتيه:

تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعودا إلى زبوغا كفرعقاب، عين القبو، المشرع كفرعقاب، وادي الكرم وصولاً إلى كفرتيه نقطة الوصول.

- تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 2024-9-1 من الساعة 8:36 ولغاية الساعة 11:36، ثم تتابع السيارات طريقها نزولاً نحو كفرذبيان، مستديرة عشقوت، يمينًا داخل عشقوت، ثم يسارًا باتجاه بزمار، غوسطا، حريصا، بكركي، وصولاً إلى نقطة الخدمة في مجمّع فؤاد شهاب-جونية ابتداءً من الساعة 11:36.

* المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة 17,67 کلم/ زندوقة- بزبدين:

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة باتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية نزولاً الى الدليبه، صعوداً الى حاصبيا، وصولاً الى بزبدين.

- تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 2024-9-1 من السّاعة 11:29 ولغاية الساعة 14:29، ثم تتابع السّيارات طريقها بإتجاه المتين حيث نقطة تجمّع في مهنية المتين لنصف ساعة.

* المرحلة الخاصة الحادية عشرة للسرعة 16,30 کلم/ زبوغا- كفرتيه:

تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعودا إلى زبوغا، كفرعقاب، عين القبو، المشرع كفرعقاب، وادي الكرم، وصولاً إلى كفرتيه نقطة الوصول.

- تُقفل هذه الطريق يوم الأحد في 2024-9-1 من الساعة 13:02 ولغاية الساعة 16:02، ثم تتابع السيارات طريقها نزولاً نحو كفرذبيان، مستديرة عشقوت، يمينًا داخل عشقوت، ثم يسارًا باتجاه بزمار، غوسطا، حريصا، بكركي، وصولاً إلى نقطة الخدمة في مجمّع فؤاد شهاب- جونية ابتداءً من الساعة 15:47. ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه جونية الكسليك لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة، ابتداءً من الساعة 16،30، ناهية السباق".

وأوضحت المديريّة أنّ "لذلك، سيتمّ منع السّير على الطّرقات المذكورة في الاوقات المحدّدة أعلاه، على أن تُفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".