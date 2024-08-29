أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "استشهاد أحد جرحى الغارة الإسرائيليّة المعاديّة الّتي استهدفت منطقة ​وادي الكفور​ في النبطية فجر السّابع عشر من شهر آب الحالي"، مشيرًا إلى أنّ "بذلك، يرتفع عدد شهداء غارة العدو هذه إلى أحد عشر".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد أحد جرحى الغارة على وادي الكفور وارتفاع عدد الشهداء إلى 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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