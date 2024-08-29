"حزب الله": استهداف موقعَي السماقة ورويسات ‏العلم ‏في تلال كفرشوبا وإصابتهما مباشرةً

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:50 من بعد ظهر اليوم الخميس، موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:50 من بعد ظهر اليوم، موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".