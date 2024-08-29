غروسي يأمل بالتوجه قريبا الى إيران للقاء رئيسها بزشكيان

عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن "أمله بالتوجه قريبا الى إيران للقاء رئيسها الجديد مسعود بزشكيان"، بحسب وكالة فرانس برس.

وبعد أعوام من العلاقات المتدهورة مع طهران، أبدى غروسي في تقرير خاص اطلعت عليه "فرانس برس"، "أمله في زيارة مقبلة لإيران بهدف إجراء حوار مرن وبناء يفضي الى نتائج ملموسة".

وفي وقت سابق، أفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، بأن "ايران زادت في الأشهر الأخيرة احتياطاتها من اليورانيوم العالي التخصيب، مواصلة بذلك توسيع برنامجها النووي رغم أنها تنفي نيتها امتلاك قنبلة ذرية".

واورد تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة، أن "احتياطات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، علما أن صنع سلاح ذري يتطلب نسبة تخصيب تصل الى 90 في المئة، بلغت في 17 آب 164,7 كلغ، مقابل 142,1 كلغ في أيار".