أعلنت الرّئاسة الفرنسيّة (الإليزيه)، أنّ "الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في قصر الإليزيه، وناقشا أولاً الوضع في أوكرانيا، واتفقا على أنّه من الضّروري مواصلة دعم الأوكرانيّين طالما كان ذلك لازمًا، لضمان الدّفاع والأمن في البلاد وكذلك القارّة بأكملها".
وأوضحت في بيان، أنّ "الزّعيمَين ناقشا أيضًا الوضع في الشرق الأوسط، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء تصاعد التّوتّرات في المنطقة"، مشيرةً إلى أنّ "الرّئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني سيواصلان مباحثاتهما مع نظرائهما في المنطقة، لدعوة جميع الجهات إلى التّهدئة".
ولفتت الرّئاسة إلى أنّهما "كرّرا دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النّار، ممّا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات الإنسانيّة إلى غزة"، مبيّنةً أنّ "في إطار مواصلة تبادل وجهات النّظر بينهما عقب قمة المجموعة السّياسيّة الأوروبيّة في 18 تمّوز الماضي في بلينهايم، ناقش الزّعيمان أيضًا آفاق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
وركّزت على أنّهما "أكّدا مجدّدًا رغبتهما في تعميق العلاقات الثّنائيّة، وخاصّةً في مجالات الدّفاع والأمن والطّاقة. كما قرّرا تعميق تعاونهما في مجال الهجرة غير الشّرعيّة في قناة المانش، خاصة في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون وستارمر كررا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة: لتهدئة الوضع بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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