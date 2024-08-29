أظهرت بيانات أولية من وكالة "ديستاتيس" الفدرالية للإحصاء، "تراجع التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في آب، ما يزيد من احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مجددا الشهر المقبل".
واوضحت اليانات أن "تراجع معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر من المتوقع إلى 1,9%، مقارنة مع 2,3% في تموز".
وتوقّع محللون استطلعت "فاكت سيت" آراءهم أن يبلغ معدل التضخم في آب 2,1%.
وكان آذار 2021 آخر شهر يبلغ فيه معدل التضخم في ألمانيا أقل من 2%. وبينما كان تباطؤ آب مدفوعا بانخفاض نسبته 5,1% في أسعار الطاقة، بقي التضخم في أسعار الخدمات عند 3,9%.
واشار المستشار الألماني أولاف شولتس، الى أن "الناس لديهم المزيد من الأموال مرة أخرى. التضخم يتراجع والأجور الحقيقية ترتفع للفصل الرابع على التوالي".
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