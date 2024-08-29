بي بي سي: البنتاغون لم يصدر أي تحذير بشأن هجوم إيراني وشيك أو بغضون 24 إلى 48 ساعة ضد إسرائيل

افادت شبكة "بي بي سي" عن مسؤول أميركي، بأن "البنتاغون لم يصدر أي تحذير بشأن هجوم إيراني وشيك أو بغضون 24 إلى 48 ساعة ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر، أن "التهديد بشن هجوم على إسرائيل من قبل إيران أو وكلائها لا يزال قائماً"، مشيرا إلى "بعض التعليقات العامة التي أدلى بها الزعماء الإيرانيون وآخرون... لا يزال تقييمنا هو أنه يوجد تهديد بشن هجوم".

ولفت رايدر الى أن "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الاستباقية أو في إسقاط صواريخ لكنها قدمت بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعي من حيث تتبع هجمات حزب الله القادمة".