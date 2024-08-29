"كتائب القسام" نعت أحد عناصرها: ثابتون على نهج الجهاد والنضال حتى النصر والتحرير

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "أنّها تزّف المجاهد محمد إبراهيم عابد، الّذي ارتقى شهيدًا عصر أمس الأربعاء 28 آب 2024، خلال اشتباكه مع قوّات العدو الصّهيوني؛ الّتي حاصرته وعددًا من المجاهدين في أحد منازل بلدة كفر دان غربي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلّة".

ووجّهت تحيّة إلى "كلّ مجاهدي الضفّة الّذين يجودون بكلّ ما يملكون ويستبسلون للدّفاع عن شعبنا وانتزاع حرّيّته وكرامته، وكان آخرهم القائد المجاهد محمد جابر "أبو شجاع" ورفاقه الشّهداء في مخيم طولكرم"، مؤكّدةً أنّ "دماء الشّهداء الأبرار ستكون منارةً لآلاف الشّباب الرّاغبين بالانضمام لركب المقاومة والجهاد في ضفّة العياش وكلّ ربوع وطننا المُحتل". وأشارت إلى "أنّنا نعاهد ربنا ثمّ شعبنا وكلّ الأحرار، بالثّبات على نهج الجهاد والنّضال والكفاح حتّى النّصر والتّحرير".