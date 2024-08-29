الجيش: توقيف مواطن في الجناح لارتكابه جرائم مختلفة و45 سوريًا في الشمال لدخولهم لبنان خلسة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "دوريّة من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في منطقة ​الجناح​- الضاحية الجنوبيّة، المواطن (ط. ك.) الّذي كان متواريًا عن الأنظار لسنوات عدّة، تَجوَّل خلالها بمستندات مزوّرة، والمطلوب لارتكابه جرائم مختلفة، منها إطلاق النّار أثناء إشكال في منطقة برج البراجنة في العام 2006 ما أدّى إلى مقتل أحد الأشخاص، والاتجار بالأسلحة والذّخائر الحربيّة؛ بالإضافة إلى إطلاق النّار في تواريخ سابقة:.

وأشارت إلى أنّ "دوريّة أخرى أوقفت في منطقة ​سعدنايل​- البقاع، السّوري (ع. ا.) لدخوله إلى الأراضي اللّبنانيّة خلسةً، وقيامه بالاتجار بالأسلحة الحربيّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع "كلاشنكوف" وكميّةً من الذّخائر العائدة له"، لافتةص إلى أنّ "وحدة من الجيش أوقفت أيضًا في منطقة الشّمال، 45 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللّبنانيّة خلسة". وذكرت أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".