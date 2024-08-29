منظمة الصحة العالمية: إسرائيل وافقت على هدنات إنسانية في غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال

أعلن ممثل منظمة الصحة في غزة في منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن، أن "اسرائيل وافقت على سلسلة من الهدنات الإنسانية يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال اعتبارا من الاحد".

واشار ممثل المنظمة، خلال مؤتمر صحافي، الى أن "ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول ايلول في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية" لساعات عدة كل يوم"، لافتا الى أن "الإجراء نفسه سيتخذ لاحقا في جنوب وشمال القطاع".