أعلن ممثل منظمة الصحة في غزة في منظمة الصحة العالمية ريك بيبركورن، أن "اسرائيل وافقت على سلسلة من الهدنات الإنسانية يستمر كل منها ثلاثة أيام في وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال اعتبارا من الاحد".
واشار ممثل المنظمة، خلال مؤتمر صحافي، الى أن "ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول ايلول في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية" لساعات عدة كل يوم"، لافتا الى أن "الإجراء نفسه سيتخذ لاحقا في جنوب وشمال القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: إسرائيل وافقت على هدنات إنسانية في غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.