بوريل: الاتحاد الأوروبي سينظم اجتماعا رفيع المستوى بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أننا "نتابع حديث وزراء متطرفين إسرائيليين عن إنشاء كنيس بالمسجد الأقصى"، مشيرا الى اننا "كنا نتحدث قبل 6 أشهر عن اليوم التالي لغزة واليوم نتحدث عن وقف جزئي لإطلاق النار لا يطبق".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي سينظم اجتماعا رفيعا المستوى بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط"، لافتا الى ان "ما يزيد على ٨٥%؜ من سكان غزة مطالبون بالنزوح والوضع هناك مروع للغاية وعمال الإغاثة يتم قتلهم". واوضح انه "تم إيقاف أنشطة الأمم المتحدة وكمية المساعدات الإنسانية التي دخلت في يوليو هي الأقل منذ بداية الحرب".

واشار الى انني "عرضت على دول الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة العقوبات لتشمل وزراء إسرائيليين لكن ليس هناك إجماع على ذلك"، موضحا اننا "سنرفع توصيات إلى لجان المجلس الأوروبي لدراسة العقوبات المقترحة على وزراء إسرائيليين".