شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري للاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

تصعيد خطير

الدمام - شريف احمد - حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من التصيعد العسكري المتزايد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتكرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي، إن هذا التصعيد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويزيد من تفاقم الوضع المتوتر.وأضاف سونغاي، أن العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية تسببت في دمار واسع النطاق وخسائر بشرية كبيرة في مخيمات الضفة الغربية.وأشار إلى أن الفلسطينيين يعيشون في خوف مستمر، وأن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع ويزيد من تعقيد جهود إدارة الأزمة.