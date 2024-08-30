أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مسؤول أميركي كبير لم تكشف هويته، كان وقد وعد، خلال زيارته إلى إسرائيل والمنطقة خلال هذا الشهر، تل أبيب بأن "بلاده ستدعم أي ضربة استباقية قد يوجهها الجيش الإسرائيلي لقوات "حزب الله" أو معداته المعدة لاستخدامها في هجوم فوري على إسرائيل".
وكشف المسؤول أن "بلينكن أكد أيضاً أنه إذا شن الجيش الإسرائيلي مثل هذه الضربة بالفعل، فيجب على إسرائيل ألا تستخدمها لتوسيع نطاق هجومها على "حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز": بلينكن وعد اسرائيل بدعم أي ضربة إستباقية ضد حزب الله قبل تنفيذ رده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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