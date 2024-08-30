زاخاروفا: مسار التصعيد الأميركي أصبح أكثر استفزازا بشكل متزايد

اشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الى أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لتقديم تنازلات جديدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما يمنحه الحرية في استخدام أي نوع من الأسلحة الأميركية تقريبًا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية"، مشيرةً إلى أن "مسار التصعيد الأميركي أصبح أكثر استفزازا بشكل متزايد".

وذكرت خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، ان "لقد مُنحت أوكرانيا تفويضا مطلقا كاملا للعمليات في المناطق الروسية"، لافتة إلى أنه "من الواضح أن الإدارة الأميركية تستعد لتقديم تنازلات جديدة لزيلينسكي ومنحه الحرية لاستخدام أي نوع من الأسلحة الأميركية تقريبا، بما في ذلك في عمق الأراضي الروسية".

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، أن "الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة أميركية خلال الهجوم الإرهابي في مقاطعة كورسك".