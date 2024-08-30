الحاج حسن: افتتاح بازار القرية في هذا التوقيت يعزز ثقافة الصمود بوجه الانماء غير المتوازن

أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال رعايته بازار القرية الذي نظمته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب طريق بوداي بعلبك، الى ان "الافتتاح وفي هذا التوقيت يعزز ثقافة الصمود بوجه الانماء غير المتوازن وبوجه الضربات الاسرائيلية ،وهذا يعزز ثقافة الصمود معكم حتى النهاية بحيث نلتقي على هدف واحد ورؤية واحدة عنوانها الانماء".

وشدد على أهمية التعاون مع هيئات المجتمع المدني والتطلع نحو شراكة أوسع مع المؤسسات الدولية والأممية في المستقبل ضمن رؤية 2025/2030 مع حاجتنا لرسم استراتيجيات مع المنظمات الدولية لنكون شركاء معا في الحاضر والمستقبل.

وتخلل البازار الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية bmzوبالشراكة مع مؤسسة رؤيا العالمية ،وجمعية إنقاذ الاطفال وجمعيات بسمة وزيتونة وخيوط السلام ألعاب نارية ،عرض لفرق الدبكة البعلبكي واستعراض للخيول ،عرض كوميدي وتومبولا ، سهرة عود وطرب ومحطات ترفيهية للأطفال .