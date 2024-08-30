الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتاباً إلى وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكلٍ عادل. وشدد الكتاب على وجوب تأمين العدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات الغذية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في العامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة.

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