هاشم: لضرورة لفت نظر الحكومة والوزارات الى ضرورة الاهتمام بمتطلبات ابناء القرى الحدودية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وخاصة الجنوب والتمادي باستهداف المدنيين ومحاولاته لتحويل المنطقة الحدودية منزوعة الحياة يؤكد حق اللبنانيين في مواجهة وردع العدو لبقائهم وتشبثهم في ارضهم وافشال مخططات العدو الصهيوني".

ولفت هاشم، في تصريح له من منزله في شبعا، الى أن "امام التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها ابناء البلدات والقرى الحدودية لا بد من لفت نظر الحكومة والوزارات والادارات الى ضرورة الاهتمام بمتطلبات ابناء هذه المناطق التي تدفع ضريبة الانتماء الوطني ويتمسكون بارضهم رغم الصعوبات اليومية وتعرض القطاعات المنتجة مصدر رزقهم للاعتداءات وعدم القدرة على استثمارها مما انعكس سلبا على تأمين احتياجاتهم اليومية".

ورأى أن "الظروف الضاغطة التي يمر بها وطننا تتطلب وجود مؤسسات دستورية فاعلة ومنتجة رغم ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال من دور وطني وكل هذا يستدعي تضامنا وطنيا لاخراج البلد من ازماته واساسها انتخاب رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة واسهل السبل بالقبول بمنطق التشاور للوصول الى تفاهم وطني".