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موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة المجانية.. والتشكيل الرسمي

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الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي

تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية

وأعلن جوزيه جوميز تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – زيزو

القناة الناقلة

وأعلنت قناة أبوظبى عن نقل مباراتى الشرطة ضد الزمالك فى الثالثة عصر غد السبت عبر قنواتها المفتوحة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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