"اوجيرو": عطل في سنترال الحازمية بسبب الضغط على المولدات

افادت هيئة "اوجيرو" بأن "عطلا طرأ في سنترال الحازمية بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورةو عدد من المناطق المجاورة".

واشارت الى ان" فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".