الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر والنصف، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بدءا من بعد الظهر".

واشارت الى أن "الحال العامة، هي طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية شمال البلاد".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح شمالا فتصل أحيانا الى 60 كلم/س مع ارتفاع موج البحر".

وذكرت أن "طقس السبت غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر والنصف، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية د بدءا من بعد الظهر".

واضافت ان "طقس الأحد غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم أحيانا فتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث خلايا رعدية متفرقة".

وتابعت أن "طقس الإثنين غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر جبلا وداخلا".