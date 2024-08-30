الصحة الفلسطينية: مقتل 3 شبان جراء عدوان إسرائيلي على بلدة الزبابدة في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "أنّها تبلّغت من الهيئة العامّة للشّؤون المدنيّة، استشهاد ثلاثة شبّان جرّاء عدوان الاحتلال قرب بلدة الزبابدة"، جنوب جنين.
وذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "مسيّرة إسرائيليّة كانت قد استهدفت بالصّواريخ، ثلاثة شبان في البلدة، بعد أن ترجّلوا من مركبة كانوا يستقلّونها، عقب تعرّضها لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدّى لاشتعالها".
بدورها، أفادت جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ القوّات الإسرائيليّة منعت مركبات الإسعاف التّابعة لها، من الوصول إلى مكان القصف.
وكانت قوّات خاصّة إسرائيليّة قد حاصرت في وقت سابق من فجر اليوم، منزلًا في البلدة وأطلقت النّار تجاهه.
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