"كتائب القسام": استهدفنا آلية للجيش الإسرائيلي في جنين وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا آليّةً لجيش الاحتلال في الحي الشّرقي من جنين بعبوة شديدة الانفجار، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح". وكانت قد ذكرت "كتائب القسام" في جنين، مساء أمس أيضًا، "أنّها استهدفت آليّةً صهيونيّةً بعبوة شديدة الانفجار، وحقّقت إصابةً مباشرةً فيها، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في الحي الشّرقي للمدينة".

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